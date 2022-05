Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn svela i regali ricevuti per la fine delle riprese

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 si sono concluse e James Gunn ha condiviso le foto dei regali ricevuti per l'occasione.

Il regista ha pubblicato gli scatti su Instagram descrivendo gli oggetti e rivelando il mittente dei doni.

James Gunn ha spiegato che il primo regalo ricevuto alla fine del lavoro sul set di Guardians of the Galaxy Vol. 3, che concluderà la trilogia, è un libro con delle foto inedite scattate da Jessica Miglio, che si è occupata recentemente anche degli scatti di The Suicide Squad: Missione Suicida.

Il produttore Simon Hatt gli ha donato una spillina del cane River che si era seduto tra le sue braccia ogni giorno durante le riprese.

Kevin Gentry gli ha dato un coltello fatto a mano, Chris Pratt un vassoio in legno con lo stemmma dei Guardiani. Il costumista Matt gli ha regalato un bicchiere per bere il whiskey con la stampa ispirata ai film, mentre il direttore della fotografia Henry Braham ha scelto due libri, tra cui uno con le foto di Gordon Parks, artista usato come punto di riferimento per l'ultimo capitolo della trilogia.

Sarah Dean gli ha consegnato un ritratto. La costumista Judianna Makovksy gli ha dato una t-shirt con la stampa della sua marca preferita di cereali. Un'altra maglietta arriva da Kurt, uno dei tecnici.

James Gunn ha quindi aggiunto: "Ne ho molti di più, ma non posso mostrarveli perché sarebbero degli spoiler o li ho già messi bei bagagli in vista del mio trasferimento e non avevo scattato una foto. Grazie a tutti i membri della troupe per i loro regali, ma specialmente per il loro lavoro e impegno sul set di Volume 3".

I Guardiani torneranno con lo speciale dedicato alle avventure dei supereroi realizzato per Disney+ arriverà a Natale in streaming e la storia sarà ambientata tra quanto raccontato in Thor: Love and Thunder e la conclusione della trilogia.

Per ora non sono stati rivelati, come accade sempre nel MCU, i dettagli della trama del ritorno da protagonisti dei Guardiani, anche se alcune indiscrezioni sostengono che il villain potrebbe esseere High Evolutionary.

Nel film ci saranno alcuni nuovi arrivi nel cast come Will Poulter, che ha la parte di Adam Warlock e Chukwudi Iwuji che ha ottenuto un ruolo che "quasi tutti gli attori importanti a Hollywood volevano".