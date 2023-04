Guardiani della Galassia Vol. 3, Chris Pratt: "Voglio tornare a interpretare Star-Lord in futuro"

Guardiani della Galassia Vol. 3 segnerà la fine della trilogia diretta da James Gunn, ma potrebbe non essere l'ultima volta che i fan del MCU vedranno Chris Pratt nel ruolo di Star-Lord. L'attore, intervistato da Rolling Stone, ha parlato del suo futuro nell'universo tratto dai fumetti, pur stando attento a non rivelare spoiler su quanto accadrà nel film.

Chris Pratt ha sottolineato che le sue parole non sono legate a nessuna anticipazione riguardante gli eventi al centro di Guardiani della Galassia Vol. 3, parlando in generale pensando a ogni possibile opzione dal punto di vista narrativo.

L'interprete di Star-Lord ha dichiarato: "Ci sono dei modi con cui le persone tornano dopo essere morte. Detto questo, non penso di aver chiuso con il ruolo, non ci dovremmo addentrare nel territorio degli spoiler. Non voglio ritrovarmi in una situazione tipo: 'Oh, bene, Chris Pratt ha detto che Peter Quill non morirà'".

Guardiani della Galassia Vol. 3: un addio difficile, ma necessario

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

Pratt ha ribadito: "Non è quello che sto dicendo. Quello che sto dicendo è che, anche se dovessi morire in questo film, c'è un modo per riportarmi indietro. Quindi se stiamo parlando, in pratica, della possibilità che Peter Quill possa tornare indietro, la risposta sarà sempre sì. Se mi state chiedendo se io, Chris Pratt l'attore, voglio riprendere il mio ruolo di Peter Quill e c'è ancora della strada da percorrere per il personaggio, e ho la capacità o la voglia di farlo... Sì, sarei interessato a interpretare di nuovo il personaggio".

Per ora tutte le opzioni sul futuro del personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe rimangono aperte. Bisognerà quindi aspettare prima di scoprire quale sarà il futuro degli interpreti dei Guardiani della Galassia dopo l'addio alla Marvel di James Gunn.