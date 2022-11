Guardiani della Galassia: un video svela il dietro le quinte dello speciale natalizio

Marvel ha condiviso una divertente featurette dello speciale natalizio di Guardiani della Galassia che rivela il clima spensierato e qualche anticipazione sulla nuova avventura del gruppo di supereroi.

Nel video Kevin Feige parla infatti del progetto originale ideato da James Gunn, di cui si vedono i protagonisti e qualche ciak immortalato dal dietro le quinte, mentre il cast condivide la propria opinione sull'esperienza vissuta sul set.

Lo speciale natalizio di Guardiani della Galassia arriverà il 25 novembre in streaming su Disney+.

In Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, i Guardiani, che sono in missione per rendere il Natale indimenticabile per Quill, si dirigono sulla Terra alla ricerca del regalo perfetto.

Guardiani della Galassia: le prime reazioni allo speciale natalizio ideato da James Gunn

Nel cast ci sono Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel e Bradley Cooper - che tornano a prestare le proprie voci nella versione originale rispettivamente a Groot e a Rocket - Sean Gunn, il gruppo The Old 97's, oltre a Michael Rooker e Kevin Bacon.

James Gunn ha scritto e diretto Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Gunn, Sara Smith e Simon Hatt, mentre David J. Grant e Lars P. Winther sono i co-produttori.