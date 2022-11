Guardiani della Galassia: le prime reazioni allo speciale natalizio ideato da James Gunn

Lo speciale natalizio di Guardiani della Galassia sta per arrivare su Disney+ e online sono state condivise le prime reazioni al progetto ideato da James Gunn.

I commenti apparsi online pubblicati dai giornalisti americani sembrano particolarmente positivi, lodando anche le interpretazioni di Dave Bautista e Pom Klementieff nel ruolo di Drax e Mantis.

Uno dei commenti allo speciale di Guardiani della Galassia dichiara che è davvero "affascinante, pieno di cuore, azione e risate. Il finale colpisce duramente a livello emotivo". Tra gli elementi più apprezzati ci sono anche la realizzazione di Groot e la musica scelta.

Brandon Davis ha invece spiegato che apprezza maggiormente il formato degli speciali rispetto alle serie realizzate dalla Marvel, essendo in grado di proporre qualcosa di molto diverso e quasi come un mini film. Il reporter ha inoltre lodato le sfumature emotive ideate da James Gunn e i piccoli legami con il Marvel Cinematic Universe.

Steven Weintraub di Collider ha invece sottolineato: "Lo speciale è molto divertente e mi ha fatto molto sorridere. A differenza di tutto il resto tra le fila della Marvel, non è stato ideato per portare avanti il prossimo film o show del MCU". Il giornalista, inoltre, ha anticipato che se si apprezzanno Drax e Mantis si amerà il progetto.

Mantis sembra aver conquistato e messo d'accordo tutte le persone che hanno avuto modo di vedere in anteprima il progetto.

Guardiani della Galassia Vol. 2: 10 cose che potreste non aver notato

In Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, i Guardiani, che sono in missione per rendere il Natale indimenticabile per Quill, si dirigono sulla Terra alla ricerca del regalo perfetto.

Nel cast ci sono Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel e Bradley Cooper - che tornano a prestare le proprie voci nella versione originale rispettivamente a Groot e a Rocket - Sean Gunn, il gruppo The Old 97's, oltre a Michael Rooker e Kevin Bacon.

James Gunn ha scritto e diretto Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Gunn, Sara Smith e Simon Hatt, mentre David J. Grant e Lars P. Winther sono i co-produttori.