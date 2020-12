Guardiani della Galassia: Star-Lord è bisessuale nei fumetti

Guardians of the Galaxy: un primo piano di Chris Pratt

Un recente numero del fumetto dei Guardiani della Galassia svela che Peter Quill, alias Star-Lord, è bisessuale. Come riportato da ComicBook.com, questo è accaduto in Guardians of the Galaxy #9, scritto da Al Ewing. Il numero, primo capitolo di una storia in due parti, risolve la sottotrama della presunta morte di Quill, avvenuta qualche fascicolo addietro, svelando che in realtà era finito in una dimensione parallela dove il tempo passa in modo diverso (per il diretto interessato è passato almeno un secolo). Bloccato lì per anni, Star-Lord cede finalmente alla tentazione e intreccia un rapporto a tre con Aradia e Mors, i due che gli hanno prestato soccorso quando è arrivato su Morinus.

La rivelazione di per sé non ha nulla di sconvolgente, dato che la Marvel da anni pubblica storie con personaggi di qualunque orientamento sessuale (il primo supereroe ufficialmente gay nella storia del fumetto americano, Northstar, fece il suo coming out nel 1992, dopo che il Comics Code autorizzò la presenza di tematiche omosessuali nei fumetti "per tutti"). C'è però chi, su Twitter, ha sottolineato l'apparente paradosso di un personaggio che nei fumetti è bisessuale e al cinema - da Guardiani della Galassia in poi - è interpretato da Chris Pratt, figura un po' controversa in ambiente LGBTQ+ per la sua appartenenza a una chiesa apertamente omofobica (anche se lo stesso Pratt non ha mai espresso pensieri negativi contro le minoranze sessuali).

Al momento nel Marvel Cinematic Universe il leader dei Guardiani ha solo avuto relazioni con personaggi femminili, e particolare importanza è stata data al suo rapporto con Gamora, come visto in Guardiani della Galassia Vol. 2 e Avengers: Infinity War. Lo rivedremo prossimamente nel terzo capitolo dedicato al team, e anche in uno speciale che il regista James Gunn realizzerà per Disney+ nel 2022, durante le riprese del lungometraggio cinematografico.