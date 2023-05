Guardiani della Galassia: il dolcissimo set LEGO Marvel di Baby Groot è su Amazon a un prezzo imperdibile

Su Amazon il set LEGO di Baby Groot è attualmente in sconto per tutti i fan dei Guardiani della Galassia. Sul sito lo trovate, attualmente parlando, a 45.00 €, con uno sconto del 10% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Più nel dettaglio questo particolare set LEGO di Baby Groot comprende: un dettagliatissimo modello dal film dei Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 2, una targa da posizionare al suo fianco, una cassetta musicale finta per riprodurre la musica della famosa scena in cui Baby Groot balla, istruzioni cartacee e una guida digitale tramite l'app LEGO Building Instructions che permette di zoomare e ruotare il progetto in fase di costruzione.

Composto da 476 pezzi, stiamo parlando di una delle più fedeli e snodate riproduzioni di un personaggio dei Guardiani della Galassia. Un elemento di arredo importante per gli appassionati, o il regalo perfetto per un'occasione speciale.