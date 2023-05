Marvel: i Funko POP dei Guardiani della Galassia sono in super offerta su Amazon

Su Amazon i Funko POP Marvel dei Guardiani della Galassia sono scontatissimi; non lasciatevi scappare un'occasione del genere.

I Funko POP Marvel dei Guardiani della Galassia dall'Holiday Special sono in super sconto su Amazon. Collezionate anche voi, in un colpo solo, l'intera banda dai film di James Gunn, adesso disponibili in un'edizione estremamente particolare che ricorda una delle loro avventure più folli e divertenti. Sul sito potete trovarli a 58.71 €, con uno sconto del 22% dal prezzo base. Se interessati passate dal box qui sotto.

Nel dettaglio, questa versione Funko POP Marvel dei Guardiani della Galassia comprende tutti i membri del gruppo che abbiamo visto nell'Holiday Special (Peter Quill, Drax, Rocket, Groot e Mantis), presentati con un'estetica ispirata proprio dall'avventura che coinvolge Kevin Bacon in prima persona.

Realizzate con materiali di ottima qualità, queste statuine Marvel dei Guardiani della Galassia sono qualcosa d'imperdibile per i collezionisti e gli appassionati. A un prezzo del genere, inoltre, potrebbero diventare anche un'idea regalo perfetta e sicuramente ispirata. Cosa state aspettando?