Guardiani della Galassia: James Gunn risponde a una minaccia di morte su Twitter

Guardians of the Galaxy: il team al completo

James Gunn, regista di Guardiani della Galassia, ha ricevuto una sorta di minaccia di morte attraverso Twitter. L'autore della missiva è un fan del franchise cosmico della Marvel, che non ha preso bene le voci secondo le quali Rocket potrebbe morire nel terzo capitolo (che dovrebbe uscire nel 2022 e sarà anche l'ultimo con la formazione attuale dei Guardiani, a detta del cineasta).

Questi ha quindi risposto a un tweet di Gunn con il seguente messaggio: "Considerati avvisato, se uccidi Rocket in Guardiani della Galassia Vol. 3 MORIRAI ANCHE TU!". La risposta di Gunn, perfettamente calibrata sul piano comico, è stata "Morirò anche se non lo uccido." James Gunn è attualmente impegnato sul set di The Suicide Squad, film tratto dai fumetti della DC Comics che uscirà nelle sale americane il 6 agosto 2021, e poi lavorerà al nuovo film dei Guardiani, il cui villain potrebbe essere interpretato da Mark Hamill (lui e Gunn sono vicini di casa e hanno precedentemente accennato, via Twitter, alla possibilità di incontrarsi per parlare di una collaborazione professionale).

I’m also gonna die if I don’t kill Rocket Raccoon. https://t.co/bTSkgcLjg3 — James Gunn (@JamesGunn) February 1, 2020

Quest'ultimo lungometraggio era inizialmente previsto per la primavera di quest'anno, ma fu rimandato a tempo indeterminato nell'estate del 2018 in seguito al licenziamento di Gunn, estromesso dal progetto a causa di una controversia legata a vecchi tweet dove ironizzava in modo pesante su argomenti come lo stupro e la pedofilia (si era già precedentemente scusato per quelle pessime battute, salvo poi essere preso di mira da alcuni troll di estrema destra per via delle sue critiche nei confronti di Donald Trump). Dopo l'allontanamento ufficiale dalla Disney è stato reclutato dalla Warner Bros., per poi essere reintegrato nella famiglia Marvel e avere così la possibilità di lavorare a entrambi i franchise supereroistici che vanno per la maggiore a Hollywood. Gunn ha anche prodotto il film horror L'angelo del male - BrightBurn, rilettura dark delle origini di Superman, e anche in quel caso si sta parlando di possibili sequel.