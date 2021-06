Guardiani della Galassia: James Gunn commenta il possibile addio di Dave Bautista a Drax

Il regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, ha risposto a un fan che gli ha chiesto la sua opinione riguardante i commenti di Dave Bautista che ha ammesso di essere pronto a dire addio al ruolo di Drax.

L'attore ritornerà prossimamente nel Marvel Cinematic Universe in occasione di Thor: Love and Thunder, lo speciale natalizio dedicato ai Guardiani e il terzo capitolo della trilogia ideata dal regista.

Dave Bautista ha però recentemente ammesso che è un po' in difficoltà all'idea di dover costantemente recitare senza indossare una maglia ora che ha 52 anni, non sentendosi più in grado di essere in forma come in passato. James Gunn ha quindi risposto a una domanda che gli è stata posta su Instagram dichiarando: "Lo capisco. Sostengo totalmente Dave in qualsiasi decisione prenda".

Guardians of the Galaxy: ecco Drax, alias Dave Bautista

Bautista, recentemente, aveva inoltre rivelato di aver rifiutato una parte nel film The Suicide Squad: Missione Suicida diretto da James Gunn preferendo recitare in Army of Dead, il progetto di Zack Snyder, perché avrebbe ricevuto un compenso migliore.

L'attore aveva spiegato "Ho dovuto chiamare James e gli ho detto 'Mi si spezza il cuore, perché siamo amici e voglio essere lì con te, ma professionalmente è la decisione giusta per me".

Il regista ha però reagito in modo positivo: "Gunn ha detto 'Lo capisco. Sono orgoglioso per il fatto che ti trovi in questa situazione. Sono orgoglioso perché ho avuto un ruolo nel farti fare dei passi avanti nella tua carriera portandoti a dover prendere queste decisioni difficili'".