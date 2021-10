Guardiani della Galassia: James Gunn parla dei corti che avrebbero dovuto raccontare le origini dei personaggi

Guardiani della Galassia avrebbe potuto essere preceduto da quattro cortometraggi che erano stati ideati per introdurre i protagonisti prima del debutto del film. James Gunn ha ora confermato che erano state girate delle scene per il progetto dedicato a Rocket e Groot, che comprendeva anche la prima sequenza in cui i due protagonisti sono in azione che era stata mostrata al San Diego Comic-Con.

James Gunn ha spiegato su Twitter: "Dovevano essere quattro corti: Rocket & Groot, Gamora, Drax e Star-Lord. Solo la sceneggiatura di quello dedicato a Rocket & Groot era stata completata e avevamo fatto tutti gli storyboard. Era la storia di come si erano incontrati e penso sia ancora vera nel mio canone. E inoltre avevo scritto un ruolo per Alan Tudyk!".

Il regista di Guardiani della Galassia ha poi spiegato cche l'intenzione era di distribuire i corti nelle sale accompagnando i film Marvel che dovevano precedere le avventure dell'improbabile gruppo di eroi: "Non lo abbiamo poi fatto perché mi sono reso conto che era ridicolo che scrivessi e dirigessi quattro corti mentre stavo inoltre preparando un film enorme che costruiva un mondo".

Il quarto cortometraggio avrebbe dovuto raccontare il passato di Quill che è stato poi mostrato all'inizio del lungometraggio: "Per me è stato davvero difficile ammettere che era troppo ed ero triste per la decisione che non sarei stato in grado di girarli (specialmente per quanto riguarda quello di Rocket & Groot). Ma, sapete, magari un giorno!".

L'universo di Guardiani della Galassia ritornerà nelle sale cinematografiche il 5 maggio 2023 con il terzo capitolo della storia, mentre per Disney+ verranno realizzati gli speciali I am Groot e Guardians of the Galaxy Holiday Special.