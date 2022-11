Guardiani della Galassia: James Gunn parla del coinvolgimento di Kevin Bacon nello speciale natalizio

James Gunn ha rivelato in che modo ha coinvolto Kevin Bacon, attore da sempre tra i suoi preferiti, nella realizzazione dello speciale natalizio della saga dei Guardiani della Galassia.

L'attore apparirà infatti nell'avventura dei personaggi che debutterà in streaming su Disney+.

Il regista James Gunn ha svelato che quando aveva 20 anni ha incrociato Kevin Bacon durante una proiezione che si è svolta a New York: "Sono andato da lui e gli ho detto: 'Mister Kevin Bacon, lei è il mio attore preferito, insieme a Peter Falk'".

L'attore è poi apparso nel film Super del 2010 e nello speciale dei Guardiani della Galassia interpreterà se stesso. Bacon verrà rapito da Mantis (Pom Klementieff) e Drax (Dave Bautista), come regalo per Peter Quill (Chris Pratt), che è un suo grande fan.

Guardiani della Galassia Vol. 2: 10 cose che potreste non aver notato

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, una foto dello speciale

James, intervistato da Variety, ha spiegato che ha proposto la realizzazione di uno speciale delle feste durante la post-produzione di Guardiani della Galassia Vol. 2: "Mi ha risposto 'Oh, dovremmo farlo realmente'. Sono un grande fan del Natale. Amo tutti gli speciali di Natale che ho visto da ragazzino e volevo fare qualcosa di simile. Ma volevo inoltre introdurre in tutto quello l'anarchia dei Guardiani".

Kevin Bacon era la prima scelta e Gunn ha spiegato: "Kevin non ama il Natale. Per me quella parte era esilarante. Ho visto Kevin arrivare sul set in quella che doveva essere la sua casa ed era piena di tutte queste decorazioni gonfiabili. Era come se Babbo Natale avesse vomitato in tutta la casa di Bacon, che non ha alcun legame con la vera casa di Kevin Bacon. Ha questo aspetto tipico di Los Angeles, che non è per nulla nello stile di Kevin. Ma lui è davvero adorabile, così talentuoso, professionale, privo di ego e semplicemente una persona davvero gentile. Quella parte del personaggio è come lui nella vita reale".

Il regista ha spiegato che Kevin Feige, anche se Bacon ha recitato in X-Men: l'inizio o potrebbe essere coinvolto nel MCU in futuro, non ha avuto alcuna obiezione riguardante il casting: "Quello che mi ha davvero colpito del modo in cui Kevin Feige sta gestendo il MCU è che ciò che gli importa maggiormente è il progetto di fronte a lui. Puoi avere un piano su come vuoi andare avanti, ma se rovina quello che hai di fronte, allora non funziona. La cosa migliore per lo speciale delle feste è Kevin Bacon, e questo vuol dire che non importa se Kevin Bacon sarà un personaggio diverso successivamente nel MCU. Non è reale. Niente di tutto questo è reale. Era la persona perfetta da scegliere per il ruolo di Kevin Bacon. Se avessimo scelto John Schneider per la parte di Kevin Bacon, non avrebbe funzionato bene".