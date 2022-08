Guardiani della Galassia, Chris Pratt celebra l'ottavo anniversario del film

Il primo film di Guardiani della Galassia debuttava sugli schermi 8 anni fa e oggi, a meno di un anno dall'arrivo della terza pellicola al cinema, l'interprete di Star-Lord Chris Pratt celebra l'anniversario del franchise su Instagram.

Mentre attendiamo con trepidazione di vedere cosa ci riserveranno questa volta James Gunn e la banda di eroi più sgangherata dell'universo in Guardiani della Galassia Vol. 3 - vi diciamo solo Adam Warlock! -, l'interprete di Peter Quill a.k.a. Star-Lord Chris Pratt si è voluto soffermare un momento su una ricorrenza particolare e celebrare il percorso della saga fino ad oggi in occasione dell'ottavo anniversario dall'arrivo nelle sale del primo film.

"8 anni fa, in questo giorno, Star Lord e i Guardiani debuttavano sul grande schermo" scrive l'attore nella didascalia del suo ultimo post su Instagram "Sono sempre più stupefatto guardando alla community che abbiamo costruito negli ultimi 8 anni! Ed è tutto merito vostro! Grazie per averci permesso di fare ciò che amiamo. Non dimenticate mai... Siamo i Guardiani della Galassia".

Con un cast composto, tra gli altri, da Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff e Karen Gillan, la trilogia de I Guardiani della Galassia ci accompagna già da quasi un decennio... Quali sorprese avrà in serbo per noi il terzo film? Diremo addio a questi personaggi? Fateci sapere cosa ne pensate, e quale finora è stato il vostro film preferito della saga targata Marvel Studios.