Guardiani della Galassia 3, Will Poulter parla di come si è preparato per il ruolo di Adam Warlock

L'interprete di Adam Warlock nel Marvel Cinematic Universe Will Poulter ha parlato del suo percorso in preparazione del ruolo per il terzo capitolo di Guardiani della Galassia.

Le riprese del terzo film de I Guardiani della Galassia sono terminate già da qualche settimana, e adesso l'interprete di Adam Warlock Will Poulter racconta un po' com'è stato prepararsi al ruolo del nuovo eroe del MCU.

Ai microfoni di ComigSoon l'attore si sofferma sull'importanza di una buona preparazione fisica, qualcosa che però, come d'altronde può risultare ovvio, è molto più semplice ed economico ottenere quando c'è un team specializzato ad aiutarti.

"Sono stato davvero fortunato in quanto alla preparazione fisica per il ruolo Marvel, perché ho avuto un grandissimo sostegno da parte di un team di persone che mi hanno aiutato con la dieta e l'allenamento, e sono stato molto, molto fortunato in questo senso" ha spiegato "Non è qualcosa che ho fatto da solo per conto mio, o che raccomanderei di fare da soli. È molto più semplice quando è letteralmente il tuo lavoro semplicemente seguire le direttive. E non ho dovuto pagare nulla per farlo, ad essere completamente onesti, perché è un procedimento molto costoso e che richiede parecchio tempo e dedizione".

Sul personaggio in sé, ammette, non era molto informato, ma da grande fan dei film di James Gunn non poteva non essere entusiasta all'idea di partecipare al terzo capitolo della saga: "Non conoscevo Adam Warlock [prima di questo film], se devo essere del tutto onesto, ma ero un grande fan de I Guardiani della Galassia, e per me era il progetto più entusiasmante, e quello che più mi attirava del Marvel Cinematic Universe".

"Quindi sono davvero estasiato di poterne fare parte. E adoro la visione del personaggio di Adam che abbiamo costruito io e James Gunn per il film, e come questa si allinei perfettamente con il suo percorso personale. Quindi sono estremamente grato" conclude.

E noi potremo scoprire qualcosa in più al riguardo quando Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà nelle sale a maggio 2023.