Guardiani della Galassia 3, Will Poulter sul futuro di Adam Warlock: "Non ne ho idea, ma..."

In Guardiani della Galassia Vol. 3 abbiamo finalmente visto l'introduzione di Adam Warlock nel Marvel Cinematic Universe, ma... Cosa ne sarà di lui in futuro? Ne parla il suo interprete, Will Poulter.

Attenzione: possibili spoiler per chi non ha ancora visto Guardiani della Galassia Vol. 3

Nel terzo film dedicato ai Guardiani della Galassia ci viene presentato l'attesissimo Adam Warlock di Will Poulter, un personaggio in realtà molto diverso da quello che ci si potesse aspettare, in quanto appena "creato".

"Ritenevamo che l'immaturità di Adam fosse non solo fondamentale per le sue origini e la sua 'infanzia', e quindi per la storia, ma anche un'ottima opportunità per lo humor" spiega l'attore in una recente intervista, come rivela Comicbook "E una volta che viene separato da sua madre e lei scompare, arriva finalmente il momento in cui deve giocoforza maturare, e diventare più indipendente di quanto visto fino a quel momento. E qui si incontrano dramma e commedia, humor e pathos del suo percorso".

Il futuro di Adam Warlock nel MCU

Ma cosa riserva il futuro ad Adam Warlock, specialmente dopo quanto visto in chiusura di Guardiani della Galassia Vol. 3?

"Non ne ho idea" ammette Poulter "Ma non vedo l'ora di proseguire con l'evoluzione del personaggio, e spero davvero di avere l'opportunità di poterlo fare".

"Non do certo per scontato quanto sia stato fortunato ad essere in questo terzo capitolo della saga dei Guardiani. Onestamente, è stato un onore poter interpretarenun personaggio come questo. Lo penso davvero_" conclude.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è attualmente al cinema.