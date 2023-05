Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn svela la reazione di Kevin Feige al primo "F**k!" del MCU

In Guardiani della Galassia Vol. 3 è presente la prima imprecazione "vietata ai minori" del MCU, e James Gunn ha ora rivelato la reazione di Kevin Feige.

Nel capitolo conclusivo della trilogia si sente infatti per la prima volta Star-Lord esclamare "Fuck!" durante un'interazione con Nebula.

James Gunn, intervistato da JOE.ie, ha ora spiegato quanto accaduto dietro le quinte di Guardiani della Galassia Vol. 3 dopo aver girato quel momento: "Lo abbiamo messo nel montaggio ed era semplicemente così divertente. E ho pensato: 'La Disney mi farà tagliare questo momento, vero? Non mi hanno mai obbligato a fare qualcosa. Ho pensato: 'Questa è la prima volta che mi faranno fare qualcosa e sarò deluso'".

James ha quindi interpellato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studio: "Ho detto: 'E per la F-bomb?'. E Kevin ha risposto: 'Beh, sai, i fratelli Russo ne avevano una a un certo punto in Avengers: Endgame. E ha ricevuto un grande applauso, ma alla fine i Russo...'. Non volevano essere ricordati per quello. E Kevin ha detto: 'Se vuoi che sia la tua eredità, allora certo'. E ho risposto: 'Kevin, se pensi che mi spaventerai invece che intrigarmi ancora di più e spingermi a metterla nel film sei folle'. Ed è così che è accaduto. E poi è scoppiato a ridere".

Il terzo capitolo della storia

James Gunn ha scritto e diretto Guardiani della Galassia Vol. 3 e nel cast dell'ultimo capitolo della trilogia ideata dal filmmaker ci saranno i ritorni di Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Sean Gunn, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper, e Vin Diesel. I nuovi arrivi sono invece quelli di Will Poulter, che interpreta Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji.