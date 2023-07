Guardiani della Galassia 3: una scena eliminata svela il destino dell'Alto Evoluzionario

Sebbene chi ha visto Guardiani della Galassia Vol. 3 in sala sia consapevole della sorte dell'Alto Evoluzionario, una scena eliminata dal montaggio finale della pellicola getterebbe più luce su questo aspetto.

Nella clip intitolata "Knowhere After the Battle", l'Alto Evoluzionario (Chukwudi Iwuji) viene riportato a Knowhere e rinchiuso da Rocket Raccoon. Dopo aver imprigionato e torturato per anni gli animali, l'Alto Evoluzionario si ritrova ora a sua volta intrappolato in una gabbia.

La scena eliminata mostra anche Kraglin (Sean Gunn) che recluta Adam Warlock (Will Poulter) per unirsi ai nuovi Guardiani. (La scena post-credits di Guardiani della Galassia Vol. 3 ha rivelato che Adam è diventato un membro della squadra insieme a Phyla-Vell).

Su queste pagine, inoltre, vi rimandiamo alla nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol. 3.

"Knowhere After the Battle" è una delle otto scene eliminate presenti nell'edizione home video di Guardiani della Galassia Vol. 3, che tra i contenuti bonus contiene anche una gag reel e il commento del regista. Il film dei Marvel Studios arriverà in digitale il 7 luglio e in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD il 1° agosto.