Guardiani della Galassia 3, Karen Gillan: "Senza James Gunn non sarebbe stato giusto"

Karen Gillan ribadisce la sua stima nei confronti del regista James Gunn specificando che senza la sua presenza alla regia di Guardiani della Galassia 3 il film non "sarebbe sembrato giusto".

Guardians of the Galaxy: ecco Karen Gillan nei panni di Nebula

James Gunn è il papà dei Guardiani della Galassia ed è stato uno dei principali creativi del Marvel Cinematic Universe finché Disney non lo ha licenziato per via di uno scandalo che riguardava vecchi tweet postati dal cineasta un decennio fa. Warner Bros. ha colto la palla al balzo ingaggiando Gunn per il reboot The suicide Squad, che ha dato vita a un nuovo fiorente franchise.

Nel frattempo, anche grazie ai numerosi attestati di stima delle star di Guardiani della Galassia, Marvel ha capito che non poteva concludere il franchise senza il suo mentore e ha richiamato il regista. Scelta approvata da tutto il cast, come ha specificato Karen Gillan, interprete di Nebula, all'Hollywood Reporter:

"Penso che tutti fossero così entusiasti di essere di nuovo insieme. La sensazione è stata un'eccitazione vertiginosa. L'intera famiglia era tornata insieme, e noi ci sentiamo davvero come una famiglia. Semplicemente, non sarebbe stato giusto senza James di nuovo con noi. Non sarebbe stato lo stesso film. Quindi siamo tutti estremamente grati che tutto sia andato a posto, come avrebbe dovuto. E ora, abbiamo quasi finito. Quindi c'è una sensazione agrodolce nell'aria mentre chiudiamo questo capitolo dei Guardiani come lo conosciamo attualmente."

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, James Gunn: "Conterrà cose che dovete sapere prima del Volume 3"

Guardians of the Galaxy Vol. 3 arriverà nei cinema a maggio 2023. Prima i Guardiani torneranno sul grande schermo in Thor: Love and Thunder, in uscita il 6 luglio 2022, e nello speciale natalizio The Guardians of the Galaxy: Holiday Special (anch'esso scritto e diretto da James Gunn, che approderà su Disney+ a dicembre 2022.