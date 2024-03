Karen Gillan interpreterebbe Poison Ivy nel DCU per esplorare la storia d'amore con Harley Quinn

Karen Gillan si è guadagnata una legione di fan grazie al suo lavoro di spicco in Doctor Who nel ruolo di Amy Pond. In seguito, però, ha raggiunto il successo mondiale grazie al ruolo di Nebula in Guardiani della Galassia del 2014 del MCU.

Non sappiamo esattamente cosa riservi il futuro a Nebula dopo il Vol. 3 dell'anno scorso, ma sembra che Gillan stia già pensando a un salto nel nuovo DCU di James Gunn.

Proprio durante un'intervista con Screen Rant, l'attrice ha espresso il suo interesse per il ruolo di Poison Ivy, personaggio che potrebbe presumibilmente apparire nel prossimo reboot di Batman, The Brave and the Bold. Quando è stato chiesto alla Gillan di approfondire quale versione le piacerebbe interpretare, è stato sollevato il tema della relazione romantica tra Ivy e Harley Quinn, un argomento che Gillan sembra intenzionata a esplorare sullo schermo.

"Oooh. È una bella domanda", ha risposto inizialmente la Gillan, aggiungendo: "Mi piacerebbe interpretare Poison Ivy in una relazione con Harley Quinn, sarebbe fantastico!".

Gunn ha lasciato intendere che intende mantenere Margot Robbie come Harley del DCU. Inoltre Robbie aveva già espresso il desiderio di vedere sul grande schermo la storia d'amore tra la sua Harley Quinn e Poison Ivy. La relazione tra le due villain è già stata affrontata nella serie televisiva animata Harley Quinn e accolta favorevolmente dai fan.

Guardiani della Galassia vol. 3: Karen Gilla in una foto

I progetti futuri

Prossimamente Karen Gillan reciterà accanto a Russell Crowe nel cold case thriller australiano Sleeping Dogs, nella serie sulla cancel culture, Douglas Is Cancelled, e in The Life of Chuck, nuovo adattamento di Mike Flanagan da alcune opere di Stephen King.