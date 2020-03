Guardiani della Galassia 3: Jennifer Lawrence nel film in un ruolo LGBT?

Dopo Mystica degli X-Men, Jennifer Lawrence potrebbe tornare in un cinecomic in un ruolo LGBT ne I Guardiani della Galassia 3. Si tratta ovviamente di fonti ufficiose visto che da parte dell'attrice non ci sono state conferme in questo senso ma, come riporta We Got This Covered, arriverebbe da persone strettamente collegate con il film Marvel di James Gunn.

Venezia 2017: Jennifer Lawrence sul red carpet di Madre!

Il ruolo di Jennifer Lawrence in Guardians of the Galaxy Vol. 3 sarebbe quello di Moondragon, la figlia perduta di Drax che nei fumetti è nota per avere una relazione sentimentale omosessuale con Phyla-Vell, figlia a sua volta di Mar-Vell che l'avrebbe creata artificialmente, nota anche come Quasar. Ma la Lawrence non sarebbe l'unica opzione, visto che si parla anche di Elle Fanning, il che potrebbe indicare che la Casa delle idee non abbia ancora una idea precisa a chi assegnare il ruolo. Resta anche da vedere se l'attrice premio Oscar per Il lato positivo possa essere interessata alla parte.

Ha da poco chiuso la sua parabola nell'universo dei mutanti e non è detto che voglia rituffarsi nuovamente in un progetto sostanzialmente simile. A questo poi bisogna aggiungere che James Gunn è ancora impegnato con il reboot/sequel di Suicide Squad per la DC Comics, perciò ogni ipotesi sul casting de I Guardiani della Galassia 3 è destinata ad essere presa in tempi non certo brevissimi.