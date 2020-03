Guardiani della Galassia 3: James Gunn conferma il ritorno di (SPOILER)

Un gustoso spoiler su Guardiani della Galassia 3 arriva da James Gunn in persona: il regista conferma il ritorno di un personaggio molto amato nel terzo capitolo del franchise Marvel nel corso di un Self-Quarantine Q&A su Instagram.

Guardiani della galassia Vol.2:

Nel corso del q&a, un fan ha chiesto a James Gunn se Guardians of the Galaxy Vol. 3 vedrà il ritorno di Kraglin, interpretato da Sean Gunn, fratello del regista. Ecco la sua risposta:

"Che razza di film sui Guardiani sarebbe senza Kraglin?"

Il ritorno di Kraglin non è una grande sorpresa visto che Sean Gunn è apparso in quasi tutti i film diretto dal fratello. In più abbiamo visto Kraglin comparire nella battaglia finale di Avengers: Endgame e non vediamo l'ora di rivederlo in azione.

Al momento i dettagli sul plot di Guardians of the Galaxy Vol. 3 sono praticamente inesistenti, ma si ipotizza che al centro della storia ci possa essere il dramma di Star-Lord che prova a venire a patti con la morte dell'amata Gamora mentre cerca di ricostruire un rapporto con la sua versione di un'altra epoca.

James Gunn è attualmente impegnato nella post produzione di The Suicide Squad, che approderà nei cinema il 6 agosto 2021. Quando concluderà il film, dovrebbe dedicarsi alla pre-produzione di Guardians of the Galaxy Vol. 3.