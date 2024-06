Kevin Costner, il regista di Horizon si rifiutò di accorciare il discorso funebre per Whitney Houston

Kevin Costner era rimasto molto legato alla compagna di set di Guardia del corpo, Whitney Houston, fino alla tragica morte dell'attrice vent'anni dopo. Nell'ultimo episodio del podcast Armchair Expert di Dax Shepard, Costner ha ripercorso il suo rapporto con la star della musica e all'elogio funebre che fece alle sue esequie.

In Guardia del corpo, Kevin Costner interpreta Frank Farmer, un ex agente della CIA che ha preferito dedicarsi al ruolo di guardia del corpo, contattato dall'agente della nota attrice Rachel Marron (Whitney Houston) per vigilare sulla sua incolumità. I due protagonisti finiranno per innamorarsi.

Un discorso da accorciare

Il regista di Horizon ha raccontato che gli fu chiesto di tagliare il discorso che avrebbe voluto pronunciare al funerale di Houston:"Stavo lavorando a questo discorso e ho provato a mettere insieme tutto quello che volevo fare. Alla fine l'ho scritto. Qualcuno disse 'La CNN è qui, non gli dispiacerebbe se le tue osservazioni fossero più brevi perché avranno degli spot pubblicitari. Dissi 'Se ne faranno una ragione, possono mandare lo spot mentre parlo, non mi interessa'. Ho iniziato e circa 17 minuti dopo ho finito".

Kevin Costner in una scena della serie Yellowstone

Kevin Costner fu una delle otto persone che intervennero al funerale di Whitney Houston nel 2012, dopo la morta per annegamento accidentale. Venne invitato a parlare alle esequie per via della stretta amicizia con la cantante, conosciuta proprio sul set del film Guardia del corpo. Tuttavia, Costner inizialmente era riluttante ma fu convinto in seguito da Dionne Warwick.

L'attore e regista premio Oscar è stato di recente ospite al Festival di Cannes, dove ha presentato la prima parte del gigantesco progetto per il grande schermo, Horizon: An American Saga - Chapter 1, che uscirà nelle sale a luglio in Italia e poi ad agosto con la seconda parte. Nel cast del western anche Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Jena Malone, Jamie Campbell Bower e Danny Huston. Costner è anche produttore della saga, che sarà composta da altri due capitoli attualmente in lavorazione.