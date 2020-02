Guardia del corpo, su Netflix in streaming da oggi

Guardia del corpo arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di febbraio 2020: sullo schermo uno dei drammi romantici più noti, anche grazie alla colonna sonora di Whitney Houston, protagonista insieme a Kevin Costner!

Scritto da Lawrence Kasdan e diretto da Mick Jackson, Guardia del corpo è un film che è diventato un cult: suspense, tensione, romanticismo, pericolo, passione e lo splendore di due grandi star. Nel film Rachel Marron (Whitney Houston) è una superstar del mondo della musica e del cinema all'apice del successo. I fans vogliono vederla, ascoltarla, toccarla, ma uno di loro vuole ucciderla! È per questo che entra in scena l'esperto della sicurezza Frank Farmer (Kevin Costner), un professionista che non abbassa mai la guardia. Rachel è abituata ad avere il controllo sulla sua vita di successo. Entrambi si aspettano di poter gestire la situazione e di poter decidere cosa sia meglio fare. Quello che non si aspettano è innamorarsi.

Guardia del corpo: Whitney Houston in una scena

Guardia del corpo è stato nominato a ben 2 Oscar, entrambi nella categoria Miglior Canzone Originale (nel dettaglio Run to you e I have nothing), premio andato però a A Whole New World di Aladdin. La pellicola è stata nominata anche a 7 Razzies, che premiano il 'peggio' dell'annata, ma anche in questo caso non ha portato a casa nessun primato. Al momento dell'uscita nelle sale, Guardia del corpo ha incassato la bellezza di 411 milioni di dollari. Whitney Houston non è stata l'unica personalità presa in considerazione per il ruolo iconico: anche Pat Benatar, Olivia Newton-John, Madonna, Joan Jett, Debbie Harry, Janet Jackson, Terri Nunn, Kim Carnes e Dolly Parton hanno avuto la loro chance. In verità, Costner - che è anche produttore del film - all'epoca mise il veto su Madonna, colpevole di aver fatto una battuta su di lui in A letto col Madonna.

Guardia del corpo è solo l'ultima di tante novità in catalogo a febbraio 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.