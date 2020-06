Guardia del Corpo e I Will Always Love You: la canzone non era stata inserita nel film

Se non fosse stato per Kevin Costner, I Will Always Love You You non sarebbe comparsa in Guardia del Corpo, il primo film di Whitney Houston.

Originariamente I Will Always Love You You non sarebbe dovuta comparire in Guardia del Corpo visto che il grande singolo di Whitney Houston in quel momento era "What Becomes of the Brokenhearted". Ma quando quella canzone fu usata in "Pomodori verdi alla fermata del treno", Kevin Costner, che era anche uno dei produttori del film, suggerì di usare il brano scritto da Dolly Parton per la colonna sonora del film.

Guardia del corpo: Whitney Houston in una scena

Anche quella di far cantare alla Houston I Will Always Love You a cappella fu un'idea di Costner. In un'intervista uno dei produttori del film ha dichiarato che la Houston lo lasciò senza parole quando registò la canzone I Will Always Love You, nel 1992.

"Fu una vera e propria esplosione", ha riferito Lawrence Kasdan. "Ero in piedi accanto a sua madre e lei si è rivolta a me, e mi ha detto: 'Non so chi sei e perché sei qui ma stai assistendo a qualcosa di straordinario in questo momento.' E aveva ragione. Non credo che intendesse solo dire che sua figlia era eccezionale. Voleva dire che questo era l'apice della sua carriera e aveva ragione anche su questo."

I Will Always Love You, scritta ed interpretata da Dolly Parton negli anni '70, fu aggiunto in ritardo alla colonna sonora di Guardia del corpo, il primo film della Houston, mentre la cantante stava ancora registrando la canzone con il suo produttore discografico.