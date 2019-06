Guardia del Corpo: Lady Diana considerata per il sequel, svela Kevin Costner

Lady Diana era interessata al sequel di Guardia del Corpo, che avrebbe potuto interpretare nel ruolo della protagonista, svela Kevin Costner. Alla fine non se ne fece più nulla, ma la Principessa si era detta seriamente interessata alla proposta.

In una recente intervista Kevin Costner ha spiegato che ci furono contatti tra lui e Lady Diana per un possibile sequel di Guardia del Corpo, il film che Costner girò con Whitney Houston nel 1992. A fare da tramite, tra l'attore e la Principessa di Galles, fu la cognata di lei, Sarah Ferguson. "Sarah fu molto importante" - spiega Costner - "Grazie a lei iniziai a parlare con Diana e non si è mai intromessa, avrebbe potuto dire "Sono una principessa anche io", invece diede tutto il suo sostegno all'idea di avere Diana come protagonista del sequel"

La Principessa Diana con i suoi due figli, Harry e William

Nonostante Lady Diana acconsentì all'idea di una sceneggiatura per il sequel di Guardia del corpo scritta per lei ed espresse un certo interesse per quello che sarebbe potuto essere il suo primo film, non mancò di esprimere alcune preoccupazioni al riguardo.

"Mi ricordo che quando parlammo al telefono lei fu molto gentile" - racconta Costner - "però mi chiese "Ci sarà anche una scena in cui ci baciamo?" Lo disse in modo rispettoso, ma si percepiva una certa apprensione al riguardo, perché la sua vita era costantemente sotto controllo. Le dissi che ci sarebbe stata una scena del genere, ma avremmo provato a gestirla nella maniera migliore possibile"

Kevin Costner aveva già accennato ad una possibile collaborazione tra lui e Lady Diana qualche anno fa. In quell'occasione l'attore disse di aver ricevuto il copione del film nell'agosto del 1997, esattamente il giorno prima della morte della Principessa.

In Guardia del Corpo Kevin Costner intepretava il bodyguard Frank Farmer, che si ritrova a vigilare sull'incolumità di una popstar e attrice, Rachel Marron, che riceve lettere minacciose da uno stalker che non sembra intenzionato a lasciarla in pace. Inizialmente la collaborazione tra Frank e la diva non si rivelerà facilissima e ci saranno anche scontri con l'entourage di Rachel. Tra situazioni pericolose e agguati, il rapporto tra Frank e Rachel si fa più stretto.