Guardia del corpo, Kevin Costner rivela: "Non volevano Whitney Houston perché era nera"

Uscito nelle sale il 25 novembre 1992, Guardia del corpo ha visto Kevin Costner e Whitney Houston fare coppia in un thriller romantico molto apprezzato. La celebre cantante stava attraversando una fase non particolarmente positiva della sua carriera, ma Kevin aveva supportato sin dall'inizio il suo casting nonostante l'iniziale riluttanza dei produttori che non la volevano come protagonista perché era nera.

"Era in una fase no, ma a me non importava. Pensavo fosse la scelta perfetta per questo film. Inizialmente non tutti erano d'accordo perché era nera. Forse sarebbe stato più facile per lei essere chiamata due anni prima, all'apice della sua carriera, ma dopo questo film Whitney è diventata una delle più grandi star al mondo" ha rivelato Kevin Costner.

Kevin Costner ricorda Whitney Houston ai SAG Awards 2022: "Non la dimenticheremo mai"

L'attore premio Oscar ha poi spiegato che per lui era importante avere nel film una vera cantante per conferire al progetto una dose di realismo: "Non puoi fingere su queste cose, è come quando fingi di essere un grande giocatore di baseball. Quando vedi una delle tue attrici migliori che finge di essere una brava cantante, non va affatto bene. Per questo ho spinto per avere nel cast una vera cantante, non mi importava se fosse bianca o nera".

Guardia del corpo racconta la storia di Frank Farmer, ex agente segreto viene ingaggiato come guardia del corpo personale della pop star Rachel Marron, la cui vita privata è protetta con misure di sicurezza elevatissime perché c'è qualcuno che la perseguita.