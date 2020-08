Grindhouse: A prova di morte, il film di Quentin Tarantino stasera su Italia 2

Appuntamento con il cinema di Quentin Tarantino, stasera su Italia 2 alle 21:20, perchè arriva Grindhouse - A prova di morte, uno dei due segmenti in cui è diviso il progetto horror Grindhouse, creato da Tarantino e dallo storico amico e collega Robert Rodriguez.

Tre ragazze Jungle Julia, Shanna e Arlene, tutte molto carine, si divertono a passare le serate tra due locali di Austin, Texas, il "Guero's" e il "Texas Chili Parlor", dove attirano gli sguardi indiscreti degli avventori. Tra i tanti camionisti e motociclisti presenti al locale c'è Stuntman Mike un killer misogino schizofrenico che si diverte a uccidere le ragazze a bordo di una truccatissima vettura. Una sera, Mike prende di mira le tre amiche e, a loro insaputa, le seduce per poi condurle verso la sua arma, posteggiata vicino il Guero's.

Kurt Russell in una scena del film Grind House

Pensato come un film unico, Grindhouse nel 2007 è stato diviso in due opere distinte, Grindhouse - A prova di morte e Grindhouse - Planet Terror, per volere dei produttori che hanno cercato così di recuperare i costi di produzione, visto il sonoro flop al botteghino statunitense causato anche dalla durata ritenuta eccessiva. Nonostante Quentin Tarantino abbia successivamente giustificato la doppia distribuzione nei Paesi non anglofoni come un tentativo di far conoscere al pubblico di tutto il mondo una pratica - quella dei film proiettati a ripetizione - caratteristica delle grind-house, sale cinematografiche dedicate soprattutto ai film d'exploitation, di cui Grindhouse è un omaggio.