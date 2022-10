Grey's Anatomy, Shonda Rhimes rivela: "Un gruppo di uomini mi disse che lo show non avrebbe funzionato"

Arrivato ormai alla diciannovesima stagione, Grey's Anatomy è uno degli show più visti e chiacchierati dell'ultima decade. Meredith Grey e Derek Shepherd, interpretati da Ellen Pompeo e Patrick Dempsey sono ormai entrati nell'immaginario collettivo come una delle coppie della TV più amate di sempre. A quanto pare, però, non tutti erano convinti del successo dello show, comee ha rivelato la sua creatrice Shonda Rhimes, rivelando le perplessità iniziali.

"Mi ricordo perfettamente di quando fui convocata in questa stanza piena di uomini anziani. Mi dissero che lo show rappresentava un problema perché nessuno avrebbe voluto vedere una donna che andava a letto con un uomo prima del suo primo giorno di lavoro. Ed erano molto seri al riguardo" ha rivelato Shonda Rhimes, creatrice di Grey's Anatomy, ai microfoni del podcast 9 to 5ish With the Skimm.

Grey's Anatomy: I 10 migliori episodi della serie

Rhimes ha poi aggiunto: "Ora sembra davvero ovvio, credo. Ma all'epoca, bisogna ricordare che non c'era mai stato uno show in cui c'era un personaggio principale che era consapevole della sua sessualità sulla rete televisiva. Non c'erano stati show in cui si vedevano tre o quattro persone di colore in una stanza a parlare, a meno che non fosse una sitcom, senza nessun altro nella stanza. Non si vedevano molte delle cose che facevamo noi. E non pensavo che fossero rivoluzionarie".

La diciannovesima stagione di Grey's Anatomy riprenderà sei mesi dopo il finale della diciottesima e vedrà cinque nuovi specializzandi unirsi allo staff del Grey Sloan Memorial Hospital: Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis si aggiungono al cast.

Grey's Anatomy 19 arriverà il 2 novembre in Italia in esclusiva su Disney+.