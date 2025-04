Grey's Anatomy tra i rinnovi di ABC per la stagione 2025-26, il medical drama arriva a 22 stagioni

ABC ha annunciato i suoi rinnovi e tra i ritorni nella prossima stagione ci sarà anche il medical drama Grey's Anatomy, che arriverà a quota 22 cicli di episodi.

Lo show ritornerà quindi con 18 puntate inedite, lo stesso numero del capitolo numero 21 della storia dello staff di medici e tirocinanti che vivono e lavorano a Seattle.

Il ritorno del medical drama di Shonda Rhimes

Ellen Pompeo dovrebbe ritornare nella serie per interpretare ancora una volta Meredith Grey, la protagonista di Grey's Anatomy. L'attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice e voce narrante, tuttavia non è stato ancora svelato quanto sarà presente sugli schermi dopo che la star ha deciso di concedersi una pausa dal medical drama e limitare le proprie apparizioni, dedicandosi ad altri progetti.

Una foto del medical drama

Tra i ritorni nello show ci saranno inoltre Chandra Wilson (Bailey), James Pickens Jr (Richard), Kevin McKidd (Owen), Kim Raver (Teddy), Camilla Luddington (Jo) e Caterina Scorsone (Amelia).

Nella stagione 21 sono invece usciti di scena Jake Borelli e Midori Francis, mentre nelle prossime puntate entrerà nel cast Trevor Jackson.

Gli altri rinnovi

Il network ABC ha inoltre svelato che tra i suoi rinnovi ci sono anche 9-1-1 che arriva a quota 9 stagioni, The Rookie per l'ottava stagione, Shifting Gears per la seconda, e Will Trent per la quarta.

In precedenza l'emittente aveva già confermato il ritorno di Abbott Elementary che arriva a quota cinque stagioni, High Potential che ritornerà con il secondo capitolo della storia, e la presenza nel suo palinsesto di 9-1-1: Nashville con star Chris O'Donnell.

ABC ha attualmente lasciato in sospeso solo il destino di Doctor Odyssey, la serie con star Joshua Jackson che aveva ottenuto circa 4.9 milioni di spettatori settimanali.