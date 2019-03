Grey's Anatomy batte il record di longevità di E.R.: la reazione di Clooney e delle altre star

Il 28 febbraio Grey's Anatomy ha ufficialmente sorpassato il record di E.R. - Medici in prima linea diventando il più lungo medical drama della tv con 332 episodi. Ma cosa ne pensano le star di ER?

"Questa cosa deve finire. Dobbiamo tornare indietro e girare altri episodi!" ha scherzato George Clooney, impegnato nel tour invernale della Television Critics Association dove ha presentato la sua nuova fatica, la serie Catch-22, ambientata in parte in Italia.

Il collega Noah Wyle, l'amato Dottor Carter di E.R. - Medici in prima linea, ha ironizzato specificando che apprendere la notizia del record di Grey's Anatomy gli ha fatto sentire ancora di più il tempo che passa: "Oh mo Dio, non mi sono mai sentito così vecchio come oggi. Mi sento come Alan Alda: 'Buon per voi ragazzi! Ben fatto! Non pensavo che avrebbero mai superato il nostro record'."

Di recente Noah Wyle è tornato a lavorare a Chicago per girare la serie CBS The Red Line, qui ha frequentato spesso il collega Eriq La Salle, il Dottor Benton, e la situazione gli ha fatto ripensare spesso ai tempi di ER: "Io ed Eriq abbiamo girato la città come non avevamo mai fatto in 25 anni e abbiamo passato del tempo piacevole insieme. Nel frattempo la serie è approdata su Hulu e ha avuto un enorme successo, a settembre è stato celebrato il 25° anniversario. All'improvviso la banca della nostra memoria si è riaperta ed è stato grandioso."

Altra veterana di E.R. è Julianna Margulies, che ha interpretato per sei stagioni l'infermiera Carol Hathaway, interesse sentimentale del personaggio di George Clooney: "Dopo aver lavorato in ER non riesco più a guardare una serie medica, ma auguro a Grey's Anatomy tutto il meglio! Ho adorato lavorare in ER, e ho adorato recitare in The Good Wife. Ma farsi venire nuove idee per lo stesso ruolo, anno dopo anni, è una sfida enorme. Amo i format da sei episodi, che ti permettono di esplorare il personaggio, ma a un certo punto sai che lo metterai a dormire e ti concentrerai su altro."

Mentre Grey's Anatomy celebra la quindicesima gloriosa stagione, in un'epoca di reboot e remake delle serie più amate cosa ne pensano le star di E.R. - Medici in prima linea di un possibile ritorno? A rispondere è ancora una volta George Clooney il quale esclama: "Pensate che sia una buona idea! Io ci sto, ma stavolta voglio interpretare un paziente!"

