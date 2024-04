Grey's Anatomy, i fan non riescono a superare il finale di QUELLA stagione

Con ben 20 stagioni all'attivo e una ventunesima in arrivo, Grey's Anatomy è il medical drama più longevo della ABC e non mostra segni di cedimento. Sono passati più di 18 anni da quando i fan sono entrati nel mondo di Grey's Anatomy insieme a Meredith e da allora, il fandom ha vissuto un'altalena di morti traumatiche dei personaggi, trame intense e finali strazianti.

Quando si parla di finali di stagione, Grey's Anatomy ha un curriculum piuttosto impressionante, con almeno uno o due personaggi preferiti dai fan uccisi o che hanno lasciato la serie. Tuttavia, c'è un finale di stagione che lo show non è riuscito a superare nemmeno dopo essere giunto alla sua 20esima stagione. Questo finale appartiene a quella che è notoriamente conosciuta come l'"era magica" di Grey's Anatomy, quando lo show era al suo apice e ogni trama era un turbine di shock e traumi.

Una stagione indimenticabile

Arrivati alla sesta stagione, il pubblico si era ormai abituato a vedere i propri personaggi preferiti colpiti da proiettili, investiti da un autobus, annegati o colpiti dal cancro. Tuttavia, il tipo di trama che si è svolta nel finale della sesta stagione è semplicemente ineguagliabile. I fan hanno provato ansia e stress a un livello completamente nuovo nel momento in cui è iniziato Sanctuary.

Si può dire che questo tipo di trama era inaspettata, è spuntata dal nulla e ha colpito il pubblico in pieno. La frustrazione, il dolore, la paura e l'intrigo indotti da questo finale di Grey's Anatomy sono forse qualcosa che lo show non è stato in grado di produrre di nuovo. Non solo il finale è ricordato, ma l'intera stagione era stata allestita in modo così spettacolare che tutto sembrava portare a quel particolare momento.

Ogni personaggio aveva attraversato una fase importante, che si trattasse del dottor Webber alle prese con l'alcolismo o di Derek che si confronta con il suo ruolo di capo. Gli sceneggiatori non hanno sprecato una sola scena in cui un personaggio non avesse un'impostazione o una crescita significativa.

Justin Chambers e Patrick Dempsey nei ruoli di Alex Karev e Derek Sheperd nella serie tv Grey's Anatomy, episodio 'Crescere, che fatica...'

Il finale

Il finale della sesta stagione di Grey's Anatomy è stato decisamente eccezionale in termini di trama. Ecco perché, anche dopo 20 stagioni, Sanctuary e Death and All His Friends sono in cima alla classifica degli episodi di Grey's Anatomy con il rating più alto. I fan hanno dovuto assistere a due interi episodi con il fiato sospeso, sospettando che avrebbero potuto vedere il loro personaggio preferito per l'ultima volta. Non è stata solo una prova di nervi per il pubblico, ma il finale è stato anche un momento decisivo per diversi personaggi.

Meredith ha perso il suo bambino, ma ha riavuto Derek; l'uccisione di Owen ha migliorato il rapporto tra lui e Cristina, altrimenti teso, e anche Callie e Arizona si sono riappacificate alla fine. Richard Webber ha ritrovato il suo scopo di "guardiano" dell'ospedale, ma queste sono solo le vittorie collaterali.

Nonostante il finale non indulga su questo aspetto, il pubblico ha capito che un simile incidente non sarebbe stato facile da dimenticare per i personaggi. L'impatto emotivo di un evento così traumatico sarebbe stato troppo grande da gestire per chiunque. Uno dei motivi per cui i fan non si sono ancora ripresi dal finale della sesta stagione è il tributo emotivo che ha comportato. Il solo pensiero che un essere umano comune decida di porre fine alla vita di un altro essere umano è insondabile e crea una sorta di impotenza che toglie la speranza a una persona.