Grey's Anatomy, Patrick Dempsey smentisce i rumor: "Non c'è in programma uno show con Ellen Pompeo"

Lo storico interprete di Derek Sheperd in Grey's Anatomy ha smentito le voci riguardanti un possibile nuovo show con l'ex co-star Ellen Pompeo, meglio nota per il ruolo di Meredith Grey.

Grey's Anatomy è ormai giunta alla sua diciannovesima stagione, ma i fan del medical drama continuano a sentire la mancanza del dottor Sheperd, interpretato da Patrick Dempsey. Nelle ultime settimane si erano diffuse alcune voci in merito a un possibile nuovo show che lo avrebbe visto riunirsi assieme a Ellen Pompeo (Meredith Grey), ma a quanto pare non c'è nulla di veritiero.

"Ho letto anche io le varie voci, ma non ho visto nulla e non ho parlato con lei al riguardo. Ho saputo soltanto che avrà un ruolo più ridotto nella nuova stagione, ma i fan continuano sempre a sperare in una nostra reunion" ha dichiarato l'attore ai microfoni di Entertainment Weekly.

Patrick Dempsey crede che Grey's Anatomy sopravviverà alla scelta di Ellen Pompeo

Patrick Dempsey ha poi affermato di essere grato di aver potuto lavorare per così tanto tempo assieme a Ellen Pompeo, paragonando il loro rapporto lavorativo a quello tra sportivi. Come annunciato nelle scorse settimane l'attrice apparirà soltanto in 8 episodi nell'attuale stagione di Grey's Anatomy tra cui il finale, e farà da voce narrante per tutta la durata del nuovo arco narrativo.

Nel frattempo, Patrick Dempsey è impegnato con la promozione di Come per disincanto e vissero infelici e scontenti, sequel di Come d'incanto, che riunisce i membri del cast originale e include nuove canzoni di Alan Menken e Stephen Schwartz. Arriverà su Disney+ il 18 novembre.