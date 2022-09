Patrick Dempsey crede che Grey's Anatomy sopravviverà alla scelta di Ellen Pompeo

Sono ormai trascorsi sette anni dall'addio di Patrick Dempsey a Grey's Anatomy. Un addio che molti fan non hanno dimenticato e che ha lasciato un vuoto enorme. Ora, mentre il medical drama si appresta a presentare la sua 19esima stagione, i fan devono prepararsi a fare a meno anche del volto di Meredith Grey.

Nelle scorse settimane, infatti, Ellen Pompeo ha annunciato un cambiamento importante: l'attrice sarà presente in un numero ridotto di episodi (si vocifera che ne saranno 8), ma continuerà ad essere una delle produttrici esecutive della serie e la sua voce continuerà a narrare gli episodi. Molti sono i commenti che hanno seguito l'annuncio dell'interprete della dottoressa Grey accompagnati da una domanda che continua a ripetersi: Grey's Anatomy sopravviverà all'assenza della sua protagonista?

Ellen Pompeo e Patrick Dempsey, rispettivamente nei ruoli di Meredith Grey e Derek Sheperd, nell'episodio 'Salvami' della serie 'Grey's Anatomy'

La 19esima stagione della serie si concentrerà sull'arrivo di nuovi specializzandi portando i fan a conoscere quindi nuovi personaggi. In una delle ultime interviste rilasciate, anche Patrick Dempsey ha dato la sua opinione in merito a ciò che sta per accadere dichiarando che, la serie, potrebbe continuare ad avere successo nonostante questo enorme cambiamento. "Penso che si sia sempre trattato del cast e del suo insieme. Penso che la forza sia stata nel cast stesso e in tutti i personaggi, e così tante persone diverse possono relazionarsi con i diversi personaggi ora".

Nel corso degli anni, Grey's Anatomy ha detto addio a numerosi volti, e altrettanti ne sono arrivati. Gli ascolti hanno dimostrato che il medical drama più longevo della storia della tv è più forte di qualsiasi abbandono. Sarà così anche se il volto sarà quello di Meredith Grey? Patrick Dempsey ha ricordato il passato, i volti più amati della serie e ha dichiarato ancora: "C'era una magia. C'era qualcosa di speciale. C'era un sacco di dramma. E vedremo se questo nuovo tipo di classe di matricole potrà continuare".