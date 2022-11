Grey's Anatomy, la Meredith Grey di Ellen Pompeo non sarà più un regular, ecco da quando

Il momento che in molti aspettavano da tempo è finalmente arrivato. Il ritorno invernale sugli schermi di Grey's Anatomy, fissato per il 23 febbraio, segnerà un ridimensionamento del ruolo di Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey, protagonista indiscussa del medical drama fino a oggi.

L'attrice apparirà soltanto in 8 episodi in questa stagione (la diciannovesima per l'esattezza), tra cui il finale, e farà da voce narrante per tutta la durata del nuovo arco narrativo. Per chi ha seguito la storyline di Meredith in questa stagione, non sarà una sorpresa, dato che nell'episodio della scorsa settimana ha deciso di trasferirsi a Boston dopo che Jackson le ha offerto un incarico nella ricerca sull'Alzheimer.

Patrick Dempsey crede che Grey's Anatomy sopravviverà alla scelta di Ellen Pompeo

Al momento non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla possibilità di una ventesima stagione ma, dato il grande successo ottenuto fino ad ora, in molti sono convinti che ABC deciderà di rinnovare lo show ancora una volta. Come altri ex membri di spicco del cast, tra cui Jesse Williams (Jackson), Ellen Pompeo potrebbe continuare a fare apparizioni nella serie anche dopo questa stagione, ma in un ruolo sempre più limitato.

Nella nuova stagione della serie ideata da Shonda Rhimes cinque nuovi specializzandi unirsi allo staff del Grey Sloan Memorial Hospital: Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis si aggiungono al cast. Grey's Anatomy è disponibile in esclusiva su Disney+.