Grey's Anatomy: Kelly McCreary dice addio alla sua Maggie Pierce dopo nove anni

Anche Kelly McCreary dirà addio a Grey's Anatomy nella stagione attualmente in corso. L'attrice saluta Maggie Pierce dopo nove anni che la interpreta sul piccolo schermo. Deadlilne ha rivelato in esclusiva che il suo ultimo episodio in cui sarà una pesenza regolare andrà in onda sugli schermi americani di ABC il 13 aprile.

Grey's Anatomy: Kelly McCreary e James Pickens Jr. in Puzzle With a Piece Missing

"Dopo nove stagioni, dico addio a Maggie Pierce e alla sua famiglia al Grey Sloan", ha detto Kelly McCreary (Tramite Deadline), ringraziando la creatrice/produttrice esecutiva di Grey's Anatomy Shonda Rhimes, la produttrice esecutiva/showrunner Krista Vernoff e la ABC per l'opportunità. L'attrice ha sottolineato: "Interpretare Maggie Pierce è stata una delle più grandi gioie della mia vita e me ne vado con profonda gratitudine per ogni fase di questo viaggio. Sono eccitata per il prossimo capitolo in arrivo. Trascorrere nove anni a esplorare un personaggio dentro e fuori, raggiungendo un pubblico globale con storie di grande impatto, è un dono raro. Questo ruolo mi ha offerto l'opportunità di collaborare, imparare ed essere ispirata da innumerevoli artisti sia davanti che dietro la macchina da presa".

Grey's Anatomy e Station 19: Krista Vernoff dice addio al ruolo di showrunner

Come accaduto coi saluti di Ellen Pompeo e della sua Meredith, anche in questo caso la situazione è stata pianificata con attenzione, nella storia attualmente in corso in Grey's Anatomy. Conosciuta per il suo perfezionismo e le manie di controllo, Maggie è stata introdotta nel penultimo episodio della decima stagione, per poi diventare sempre più centrale, e un volto ricorrente e regolare della serie.