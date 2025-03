Grey's Anatomy, Ellen Pompeo svela la "scena di sesso imbarazzante" che l'ha fatta piangere sul set

Sebbene Ellen Pompeo consideri il suo ex-collega di Grey's Anatomy T.R. Knight come una dei suoi più cari amici, la loro scena di sesso durante la seconda stagione è ancora uno dei suoi ricordi meno graditi, per quel che riguarda le sue esperienze sul set dello show.

"Io e TR siamo grandi amici e abbiamo dovuto fare una scena d'amore e stavamo entrambi piangendo", ha detto la Pompeo durante il podcast Call Her Daddy, raccontando la scena carica di passione tra Meredeth e Geroge O'Malley nella seconda stagione. "Era tutto molto scomodo e imbarazzante. Lui non voleva farla, io non volevo farla. Quando l'abbiamo girata, era davvero brutta. Ma poi il network ci ha detto che era persino troppo spinta".

L'attrice ha continuato: "E abbiamo pure dovuto rigirare quella merda... Non ho mai guardato quella scena. Non l'ho mai vista. Non so come sia venuta o come sia stata montata, ma ero in lacrime per tutta la scena ed erano lacrime vere. C'erano molte cose che non volevo fare in quel momento".

Ellen Pompeo e la decisione di abbandonare Grey's Anatomy

Ellen Pompeo nel ruolo di Meredith Grey, nel primo episodio della serie tv Grey's Anatomy: 'Quando il gioco si fa duro'

Durante l'episodio, l'attrice ha anche parlato della sua decisione di allontanarsi dallo show; pur continuando a essere un personaggio di supporto e una produttrice del drama della ABC, ha rivolto la sua attenzione al suo nuovo progetto, Good American Family, il cui debutto è fissato per oggi su Hulu (su queste pagine potete recuperare il trailer).

Grey's Anatomy: Ellen Pompeo in una scena del settimo episodio

"Non sapevo cosa avrei fatto dopo. Sapevo solo che non potevo più fare Grey's", ha ricordato Pompeo. "Ero arrivata al punto di sentirmi come un animale allo zoo. Credo molto nel destino. Ho pensato: se c'è qualcos'altro che sono destinata a fare, mi troverà. Ma so che devo lasciare questo lavoro".

Good American Family si ispira alle vicende di una coppia del Midwest che adotta una bambina con una rara forma di nanismo. Dopo averla accolta nella famiglia che comprende anche i loro tre figli biologici, emerge un mistero sulla sua età e sulle sue origini, e la coppia comincia lentamente a sospettare che la ragazzina possa non essere chi dice di essere. Mentre difendono la loro famiglia dalla figlia che credono rappresenti una minaccia, lei combatte la sua battaglia per affrontare il suo passato e il suo futuro, in una resa dei conti che si giocherà sui tabloid e in tribunale.