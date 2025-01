Ellen Pompeo torna sul piccolo schermo con Good American Family: ecco le prime immagini della serie Hulu

Ellen Pompeo, la storica interprete della dottoressa Meredith Grey in Grey's Anatomy, è pronta a tornare in televisione con una nuova serie. Hulu ha appena annunciato la data di debutto di Good American Family, il dramma in otto episodi che vede Pompeo nei panni di protagonista e produttrice.

Nonostante la sua decisione di lasciare il ruolo di Meredith Grey, Pompeo non abbandona del tutto il mondo di Grey's Anatomy. Infatti, la star sarà presente in numerosi episodi della 21ª stagione, che andrà in onda quest'anno, anche se il suo personaggio si è ufficialmente dimesso nell'ultima stagione dello show.

Trama e dettagli di Good American Family

La serie, che in precedenza era conosciuta con il titolo Orphan, è ispirata alla vera storia di Natalia Grace e della coppia del Midwest che l'ha adottata credendo fosse una bambina affetta da nanismo. Con il passare del tempo, però, la famiglia ha cominciato a sospettare che la bambina non fosse chi diceva di essere. Oggi, Hulu ha anche rilasciato le prime immagini ufficiali della serie, che potete vedere di seguito.

First look images of Ellen Pompeo and Mark Duplass in GOOD AMERICAN FAMILY



On Hulu March 19th



Inspired by the disturbing stories surrounding a Midwestern couple who adopts a girl with a rare form of dwarfism pic.twitter.com/COcH9iOk4P — Rama's Screen (@RamasScreen) January 27, 2025

Ecco la trama ufficiale di Good American Family, scritta da Katie Robbins: "Raccontato da più punti di vista, come strumento per esplorare temi di prospettiva, pregiudizi e traumi, questo dramma emozionante si ispira alle inquietanti vicende di una coppia del Midwest che adotta una bambina con una rara forma di nanismo. Quando la crescono insieme ai loro tre figli biologici, emerge un mistero riguardante la sua età e le sue origini, e cominciano a sospettare che la bambina possa non essere chi dice di essere. Nel tentativo di difendere la loro famiglia da ciò che ritengono una minaccia, la ragazza lotta per affrontare il suo passato e il suo futuro, in una resa dei conti che si risolve tra i tabloid e in tribunale".

La serie debutterà il 19 marzo con due episodi, seguiti da un episodio a settimana. Oltre a Ellen Pompeo, il cast include Mark Duplass e Imogen Reid, mentre Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue e Jenny O'Hara appariranno come guest star ricorrenti.

Katie Robbins è la creatrice e produttrice esecutiva della serie, che ha anche diretto insieme alla produttrice esecutiva Sarah Sutherland. Ellen Pompeo, attraverso la sua casa di produzione Calamity Jane, figura anch'essa come produttrice esecutiva, insieme a Laura Holstein.