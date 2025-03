Good American Family: il trailer italiano svela la data di uscita su Disney+ della serie con Ellen Pompeo

Disney+ ha condiviso il trailer italiano della serie Good American Family, interpretata da Ellen Pompeo, Mark Duplass e Imogen Reid, annunciandone la data di uscita in streaming: in Italia arriverà il 7 maggio con tutti gli episodi disponibili al lancio.

Il video anticipa qualche dettaglio del modo in cui verrà raccontata sul piccolo schermo la storia vera di Natalia Grace e della famiglia che l'ha adottata.

Cosa racconterà Good American Family

La serie racconterà gli eventi da più punti di vista per esplorare prospettive, pregiudizi e traumi diversi.

Good American Family si ispira alle vicende di una coppia del Midwest che adotta una bambina con una rara forma di nanismo. Dopo averla accolta nella famiglia che comprende anche i loro tre figli biologici, emerge un mistero sulla sua età e sulle sue origini, e la coppia comincia lentamente a sospettare che la ragazzina possa non essere chi dice di essere. Mentre difendono la loro famiglia dalla figlia che credono rappresenti una minaccia, lei combatte la sua battaglia per affrontare il suo passato e il suo futuro, in una resa dei conti che si giocherà sui tabloid e in tribunale.

Gli interpreti

La serie in arrivo su Disney+ è interpretata dalla star di Grey's Anatomy Ellen Pompeo, Mark Duplass e Imogen Reid. Tra gli interpreti ci sono inoltre Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue e Jenny O'Hara.

La serie è creata da Katie Robbins, che è anche executive producer e showrunner con Sarah Sutherland. Ellen Pompeo è executive producer con la sua casa di produzione Calamity Jane con Laura Holstein. Andrew Stearn, Dan Spilo, Niles Kirchner e Mike Epps sono executive producer. Liz Garbus è regista ed executive producer dell'episodio pilota. Good American Family è prodotta da 20th Television.