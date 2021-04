Grey's Anatomy: Ellen Pompeo replica alle accuse di spoilerare la serie

Codice rosso per Ellen Pompeo: a quanto pare l'attrice avrebbe pubblicato uno spoiler su Grey's Anatomy sui suoi profili social. Adesso l'attrice ha cercato di rimediare, chiedendo scusa.

Il 2 aprile un fan avrebbe si sarebbe rivolto direttamente Meredith, il personaggio interpretato da Ellen Pompeo, poiché Pompeo avrebbe condiviso sui suoi profili social alcuni spoiler sulla diciassettesima stagione di Grey's Anatomy.

Il fan che ha criticato Meredith, si stava probabilmente riferendo ad alcune foto pubblicate da Ellen, in cui era insieme ai suoi ex co-protagonisti. Il 2 aprile, infatti, ha pubblicato una foto su Instagram di lei ed Eric in giro sulla spiaggia.

In questa stagione, Meredith entra in coma mentre combatte contro il COVID-19. L'espediente avrebbe permesso a questa stagione di riportare in vita alcuni personaggi venuti a mancare durante lo show, sfruttando la sequenza del "sogno" di Meredith. I ritorni includevano Patrick Dempsey, che interpretava il defunto marito di Meredith, il dottor Derek Shepherd, e più recentemente Eric Dane, che interpretava il suo amico il dottor Mark Sloan.

Ellen avrebbe anche condiviso una foto con Patrick a novembre, aggiungendo una didascalia che promuove le norme di sicurezza COVID-19.

"Amiamo, guariamo, indossiamo una maschera", ha scritto Ellen.

Ellen, che recita e produce il dramma di successo, ha risposto al tweet con un messaggio altrettanto sfacciato, chiedendo di non incolpare Meredith per le sue scelte.

"Dai amico... Meredith Grey ne ha passate tante", ha scritto Ellen. "È solo un personaggio di finzione... mi chiamo Ellen Pompeo e gestisco il suo profilo In, quindi prenditela con me."_