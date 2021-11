Grey's Anatomy: Ellen Pompeo è inorridita dalla scena "Ama me" di Meredith e Derek

La star di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, ha rivelato di essere rimasta inorridita girando l'iconica scena dello show di Shonda Rhimes "Ama me", quella in cui Meredith Grey chiede a Derek Sheperd di sceglierla e amarla, a discapito di Addison, sua moglie.

Patrick Dempsey nel ruolo del Dottor Stranamore e Ellen Pompeo nel ruolo di Meredith nella serie Grey's Anatomy, episodio: Dream a little dream of me

Fin dalla prima stagione, la specializzanda Meredith Grey e il neurochirurgo Derek Sheperd hanno catalizzato l'attenzione di tutti gli spettatori, con la loro tormentata storia d'amore. In un recente episodio del podcast Tell Me with Ellen Pompeo, l'attrice protagonista ha svelato a Rachel Lindsay, ospite della puntata, di essere stata inorridita dalla scena in cui il suo personaggio chiede a Derek di amarlo dopo che lei ha scoperto il suo matrimonio:

"Piangevo perché non potevo credere di essere in tv a chiedere a un uomo del genere di amarmi."

Ellen Pompeo non poteva credere che Meredith si sarebbe abbassata a tanto per farsi amare dall'affascinante Dottor Stranamore, tanto che afferma di non aver mai apprezzato realmente la scrittura di quella scena.

L'attrice ha poi rivelato di non aver mai permesso a sua figlia Stella Ivery di guardare Grey's Anatomy, ma la dodicenne si è imbattuta nella scena su TikTok e ha chiesto a sua madre perché stesse implorando in quel modo così assurdo l'uomo di fronte a lei. Spiazzata dalla domanda, Ellen Pompeo ha risposto che non voleva girare quella scena, non ne aveva proprio voglia.

Nonostante abbia rimarcato il fatto che quella è la scena più brutta che abbia mai girato, Ellen Pompeo ha ammesso che per il pubblico è diventata una delle più popolari tanto da essere ricordata ancora oggi dopo 16 anni.