Grey's Anatomy: "Ellen Pompeo pagata per non diffamare Patrick Dempsey", dice Isaiah Washington

Ellen Pompeo, star di Grey's Anatomy, avrebbe ricevuto milioni di dollari per non diffamare Patrick Dempsey, secondo quanto dichiarato da Isaiah Washington.

Isaiah Washington, ex star di Grey's Anatomy, ha dichiarato che Ellen Pompeo avrebbe segretamente ricevuto ben 5 milioni di dollari per non diffamare Patrick Dempsey e, quindi, per non dire al mondo quanto l'interprete di Derek fosse "tossico" sul set della serie TV.

Quello tra Isaiah Washington e Grey's Anatomy non è certo un rapporto idilliaco. L'attore statunitense, noto ai fan dello show per aver interpretato il personaggio di Preston Burke nelle prime stagioni del medical drama, è stato infatti allontanato dalla serie per alcune dichiarazioni omofobe nei confronti del collega omosessuale T. R. Knight (Washington ha sempre detto di aver usato determinati termini solo durante un litigio con Patrick Dempsey). A distanza di anni dall'accaduto, l'interprete di Burke ha scelto di puntare il dito contro la serie di Shonda Rhimes, dichiarando che la protagonista assoluta di Grey's Anatomy, ovvero Ellen Pompeo, avrebbe ricevuto "5 milioni di dollari sottobanco" per tacere e "non dire al mondo quanto fosse tossico e cattivo Patrick Dempsey" sul set.

La dichiarazione dell'attore è arrivata durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico di Tavis Smiley. Washington ha detto che Dempsey "non si è rivelato un bravo ragazzo fin dal primo giorno". Si è quindi riferito a Dempsey come "un tiranno totale" e una persona "tossica". L'attore ha infine affermato che Pompeo avrebbe preso "denaro nascosto" da parti senza nome nel periodo in cui il movimento #MeToo stava facendo notizia per la prima volta. Questo sarebbe accaduto poco prima che l'attrice firmasse il famoso contratto da 20 milioni di dollari per continuare a recitare in Grey's Anatomy, diventando così la donna più pagata del piccolo schermo.

Insomma, dichiarazioni forti che non fanno altro che inasprire ulteriormente il già pessimo legame tra Washington e la serie che nella metà degli anni Duemila lo aveva fatto diventare una star per milioni di persone nel mondo che seguivano con estremo interesse la storia travagliata tra Preston Burke e Cristina Yang (Sandra Oh). A questo punto non ci rimane che scoprire se Ellen Pompeo o altre persone legate a Grey's Anatomy decideranno di difendersi da tali accuse pubbliche. Ricordiamo che, a partire da questa settimana, su Disney+ sono disponibili i nuovi episodi del medical drama, arrivato alla diciottesima stagione.