Grey's Anatomy, Ellen Pompeo: "I fan credono che la fine sia vicina e hanno ragione"

Ellen Pompeo ha rivelato che cosa pensa veramente a proposito del futuro di Grey's Anatomy: "I fan credono che la fine sia vicina e non sono affatto fuori strada". Dopo un'ultima stagione nostalgica che ha visto il ritorno di molti beniamini dei fan come Patrick Dempsey, T.R. Knight, Chyler Leigh, Eric Dane e Sarah Drew, alcuni spettatori hanno ipotizzato che il dramma medico di lunga data della ABC potrebbe essere vicino alla fine.

"Non sono fuori strada", ha dichiarato Ellen, intervistata da Nischelle Turner di ET sul tappeto rosso degli Emmys 2021. "Voglio dire, ho cercato di scappare per anni. Ci ho provato ma ho un buon rapporto con quelli della ABC, sono stati molto, molto buoni con me, e hanno mi ha incentivato a restare".

L'attrice 51enne ha osservato che "dal punto di vista creativo, finché c'è qualcosa da dire", ci sarà anche la voglia di mantenere viva l'eredità dei Grey il più a lungo possibile: "Miracolosamente, continuiamo a trovare un motivo per restare e se c'è un motivo, questo giustifica una nuova stagione".

Il pensiero di una 19esima stagione, d'altro canto, sembra sconvolgere la Pompeo: "Oh per favore! Oh mio Dio, possiamo pregare insieme?". Ellen ha anche riflettuto sulla diciassettesima stagione, che ha visto il suo personaggio, Meredith Grey, affrontare gli effetti del COVID-19 e trascorrere una parte significativa della stagione in coma: "Abbiamo dovuto ovviare al COVID, ovviamente, e quindi siamo stati creativi: abbiamo trovato una serie di modi per continuare in totale sicurezza."