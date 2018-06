Grey's Anatomy e Station 19: i due protagonisti italiani giovedì a Milano al CityLife Anteo

Patrizio Marino

Stefania Spampinato (la dottoressa Carina DeLuca in Grey's Anatomy) e Alberto Frezza (il tenente Ryan Tanner in Station 19) saranno a Milano per presentare il finale della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy e l'episodio 9 dello spin-off Station 19. Gli attori incontreranno i fan giovedì 14 giugno, alle ore 20.30, al cinema CityLife Anteo di Milano presso il CityLife Shopping District in Piazza Tre Torri e a seguire saranno proiettati in anteprima gli episodi Tutto di Me (Grey's Anatomy) e Hot Box (Station 19) che andranno in onda il 18 giugno su FoxLife (canale 114 di Sky).

Grey's Anatomy, il medical drama ABC Studios ideato da Shonda Rhimes e incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, è giunto alla quattordicesima stagione, trasmessa in prima visione assoluta in Italia da FoxLife. Nel finale di stagione, al matrimonio di Alex e Jo le cose non vanno come previsto. Nel frattempo, la dottoressa Bailey è sopraffatta dagli eventi dell'ultimo anno che la faranno rivalutare alcune sue decisioni.

In Grey's Anatomy, Stefania Spampinato interpreta la dottoressa Carina DeLuca, sorella di Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), ginecologa che conduce delle ricerche sull'orgasmo femminile presso il Grey Sloan Memorial Hospital. Stefania Spampinato nasce in Sicilia, a Catania, e cresce in una piccola cittadina ai piedi dell'Etna, Belpasso. Inizia a ballare all'età di sei anni ed è appassionata di arte fin da giovanissima. Dopo il diploma, Stefania si trasferisce a Milano dove si laurea in arte e spettacolo per poi iniziare una lunga e fortunata carriera in danza e teatro che le permette di viaggiare per oltre 10 anni tra Parigi, Tokyo, Shanghai, Mumbai e Berlino, e di lavorare con artisti del calibro di Joaquin Cortez, Kylie Minogue e Leona Lewis, oltre a collaborare con The Voice UK e X Factor US & UK. Nel 2011 si trasferisce a Los Angeles e dal 2017 entra a far parte del cast di Grey's Anatomy. Station 19 è una serie televisiva statunitense, spin-off di Grey's Anatomy, prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers, Stacy McKee e Paris Barclay per ABC. La serie si concentra sulla vita degli eroici vigili del fuoco della Stazione 19 del Dipartimento di Polizia di Seattle.

In Station 19, Alberto Frezza è il tenente Ryan Tanner, in servizio presso il Dipartimento di Polizia di Seattle. Nato in Italia e cresciuto in Etiopia, Alberto Frezza sogna di diventare un calciatore professionista. Nello stesso periodo, grazie al film Stand by me - Ricordo di un'estate, scopre la sua passione per il cinema e la recitazione. Prima di entrare all'università incontra un rappresentante della New York Film Academy. Frezza fa domanda e con l'ammissione si realizza il suo sogno di diventare attore. Nel 2009 si laurea e si trasferisce a Los Angeles. Alberto ottiene il suo primo ruolo in Angel Falls in Love e nelle serie televisive Charlie's Angels e Touch. Nel 2016 entra a far parte del cast di Dead of Summer (Freeform) nei panni di Garrett Sykes, un agente legato al misterioso campo estivo al centro della serie.