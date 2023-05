Grey's Anatomy 20: ecco i membri veterani del cast che torneranno con la nuova stagione

Mentre Grey's Anatomy si avvicina alla sua epocale ventesima stagione, le trattative con i membri veterani del cast, i cui contratti sono in scadenza, sono state concluse rapidamente, assicurando il ritorno di tutti gli amati attori a cui i fan si sono affezionati nel corso degli anni.

Grey's anatomy 19: una foto di scena del terzo episodio

Stiamo parlando, ovviamente, dei ultimi due membri del cast originale, James Pickens Jr. (Richard) e Chandra Wilson (Bailey), ma anche di Kevin McKidd (Owen), Kim Raver (Teddy), Camilla Luddington (Jo) e Caterina Scorsone (Amelia). Riconfermare questi attori ha sicuramente tranquillizzato i fan dopo le grandi trasformazioni che hanno avuto luogo durante la diciannovesima stagione, che ha visto la dipartita della protagonista Ellen Pompeo, e di Kelly McCreary e Krista Vernoff, showrunner dello show.

L'aggiunta di cinque nuovi membri al cast, Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis, ha contribuito a rendere ancora più evidenti le trasformazioni della diciannovesima stagione. Al momento sembra che lo show non abbia ancora confermato il ritorno di questi nuovi attori, ma si prevede che torneranno tutti anche per la prossima stagione.

Grey's anatomy 19: un momento dell'episodio 3

Pickens, Wilson, McKidd, Raver, Luddington, Scorsone, insieme a membri più recenti del cast come Chris Carmack e Jake Borelli, hanno permesso a Grey's Anatomy di superare con successo un cambio generazionale e a reinventarsi senza il personaggio principale, posizionandosi come la serie di intrattenimento numero uno di ABC sia in termini di ascolti in diretta che di visualizzazioni su diverse piattaforme streaming.

Con la stipulazione dei contratti del cast della serie, i fan possono ora aspettarsi che la ventesima stagione porti avanti la coinvolgente narrazione di Grey's Anatomy e lo sviluppo dei personaggi amati che hanno imparato a conoscere e amare nel corso di più di 19 anni. La capacità dello show di adattarsi e prosperare di fronte a cambiamenti significativi è una testimonianza della sua popolarità duratura e del talento del suo cast e degli showrunner.