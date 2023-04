Grey's Anatomy 19, anticipato il ritorno della Cristina Yang di Sandra Oh?

Il più recente episodio della diciannovesima stagione di Grey's Anatomy potrebbe aver anticipato il ritorno di uno dei membri originali del cast, Sandra Oh, nei panni di Cristina Yang? Scopriamo cosa lo potrebbe far pensare.

A distanza di nove stagioni dalla sua ultima apparizione in Grey's Anatomy, è forse giunto il momento in cui rivedremo Sandra Oh indossare di nuovo i panni di Cristina Yang?

Difficile dirlo con certezza, ma sicuramente quanto accaduto nel sedicesimo episodio della stagione attualmente in onda su ABC potrebbe aver riacceso le speranze nei cuori dei fan.

Grey's Anatomy, Sandra Oh ammette di "essere stata molto male" a causa della fama dello show

Questo perché in "Gunpowder and Lead" Addison (Kate Walsh), dopo essere ricoverata a seguito di un incidente, riceve un pacco proprio da parte di Cristina, assieme a un biglietto che recita "Questo dovrebbe tenerti in carreggiata per un bel po'. Continua a lottare. Yang".

Bentornata Cristina?

Mentre il personaggio di Cristina Yang era uscito di scena nel finale della decima stagione di Grey's Anatomy, dopo gli accadimenti legati all'Harper Avery Award e a un conflitto di interesse con l'ospedale, un suo ritorno non è mai stato del tutto scongiurato, considerando il fatto che, nella storia, questa è ancora viva e vegeta, nonché operativa in Svezia al Klausman Institute for Medical Research, come ricorda Screen Rant.

Con questo episodio è arrivata la conferma del fatto che Cristina e i colleghi del Grey Sloan Memorial sono ancora in contatto, e non sarebbe quindi da escludere a priori una sua apparizione nello show.

Ma basterà questo per rivedere Sandra Oh in Grey's Anatomy?