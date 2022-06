Grey's Anatomy, Sandra Oh ammette di "essere stata molto male" a causa della fama dello show

Sandra Oh ha interpretato una dottoressa in Grey's Anatomy, ma fuori dallo schermo il lavoro le stava creando seri problemi di salute: durante una recente conversazione di Variety per la serie "Actors on Actors", presentata da Apple TV+, l'attrice ha riflettuto su quanto sia stato difficile essere stata messa sotto i riflettori al culmine del successo del dramma medico della ABC.

"Onestamente, mi sono ammalata, sono stata davvero molto male", ha spiegato Sandra a Jung Ho-yeon di Squid Game. "Penso che tutto il mio corpo fosse molto, molto malato. Riesci a continuare a lavorare, ma è solo un'illusione perché tutto il resto è tipo: 'Oh, non riesco a dormire. Oh, mi fa male la schiena, non so cosa c'è che non va nella mia pelle.'"

Anche se non ha dovuto affrontare le pressioni dei social media come accade alle star di oggi, l'attrice di Grey's Anatomy ha detto che la sua "vita è cambiata molto" quando lo show è stato presentato per la prima volta nel 2005: "È difficile da immaginare, perché sono passati quasi 20 anni".

"Il contesto era molto diverso all'epoca ma lo stress è lo stesso, la confusione è la stessa. Quando le persone si trovano in posizioni di questo genere, la loro salute personale deve venire prima di tutto. Io ho imparato a mie spese che dovevo prendermi cura della mia salute. Non si tratta solo del tuo corpo, è la tua anima, è la tua mente che ha bisogno di cure", ha concluso Sandra Oh.