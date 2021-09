Grey's Anatomy 18: Kate Walsh annuncia il ritorno di Addison Montgomery (VIDEO)

Tramite un video sui social, Kate Walsh ha annunciato il ritorno della dottoressa Addison Montgomery, ex moglie di Derek Shepherd, in Grey's Anatomy 18.

Kate Walsh ha annunciato su Instagram che tornerà ad interpretare Addison Montgomery in Grey's Anatomy 18. L'attrice è entrata nel cast dello show con Ellen Pompeo sin dalle prime stagioni e al suo personaggio è stato poi dedicato lo spin-off Private Practice.

Kate Walsh ha approfittato dei suoi canali social per annunciare il suo ritorno in Grey's Anatomy, scatenando l'entusiasmo dei fan dello storico medical drama di Shonda Rhimes. L'attrice ha fatto il suo memorabile debutto nello show nel finale della prima stagione, come la moglie di Derek (Patrick Dempsey). Addison ha poi continuato ad essere uno dei principali personaggi per altre due stagioni, lasciando la scena nel 2007 per recitare nello spin-off Private Practice, incentrato proprio su Addison Montgomery, che è andato in onda fino al 2013.

Questa settimana, l'attrice statunitense ha condiviso un video su TikTok, intitolato "Le domande che mi vengono poste di frequente". Mentre ballava a tempo di musica, Walsh ha risposto "Sì" alla domanda: "Tornerai mai in Grey's Anatomy?" Walsh ha pubblicato lo stesso video su Instagram, ed Ellen Pompeo, protagonista assoluta della serie, ha commentato: "Diamo loro quello che vogliono... un dramma televisivo di qualità". Shondaland, la società di produzione di Shonda Rhimes, ha condiviso anche un altro video su Twitter in cui Walsh annuncia definitivamente il suo ritorno. "È così bello essere di nuovo a casa, riunirmi con Shonda, Ellen ed il resto dell'incredibile cast nella stagione 18. Aspettate solo di vedere cosa ha in serbo per voi".

Nel 2017, Walsh aveva parlato con TVLine di un potenziale ritorno di Addison, ammettendo però di considerare conclusa la sua esperienza tra le corsie dell'ospedale di Grey's Anatomy: "Sento che l'abbiamo concluso. Non sto dicendo cosa succederà se Shonda deciderà di fare un episodio speciale ma lei lo sa che abbia fatto tutto. Abbiamo avuto anche lo spin-off. Sono stati un'esperienza ed un viaggio incredibili". La premiere della stagione 18 di Grey's Anatomy negli Stati Uniti è fissata per giovedì 30 settembre.