Grey's Anatomy 18: Jesse Williams e Sarah Drew tornano nei panni di Jackson e April

Jesse Williams e Sarah Drew riprenderanno i loro rispettivi ruoli di Jackson e April nel finale della diciottesima stagione di Grey's Anatomy, il celeberrimo dramma medico della ABC che andrà in onda il 26 maggio. Williams aveva lasciato lo show la scorsa primavera, dopo aver recitato in ben 12 stagioni.

L'uscita del personaggio di Jackson Avery era stata rivelata nell'episodio del 6 maggio 2021 in cui Drew tornava a interpretare April Kepner proprio per permettere al personaggio di Williams di uscire di scena. La coppia, rinominata Japril, è sempre stata tra le più amate dai fan della serie.

Immaginare il ritorno dei Japril in questo finale di stagione non è affatto difficile, specie se consideriamo che Jackson gestisce la fondazione di famiglia che controlla l'ospedale di Seattle. Intervistato dopo la sua uscita dal cast, Williams aveva lasciato aperte tutte le possibilità, sostenendo che un ritorno di fiamma tra Jackson e April non fosse da escludere: "Stanno così bene insieme".

Dopo la 18esima stagione, che si apre con Meredith in Minnesota, ospite del dottor Hamilton, che la vuole nel suo team per la cura del Parkinson, Grey's Anatomy, già rinnovata per la stagione 19, riprende il 5 maggio negli Stati Uniti dopo circa un mese di pausa.