Grey's Anatomy 17 potrebbe essere l'ultima stagione, per Ellen Pompeo

Grey's Anatomy 17 potrebbe essere l'ultima stagione per la serie ABC. A dirlo è Ellen Pompeo nel corso di una lunga intervista con Variety, per quanto lei stessa ammetta che una dichiarazione simile, in questo momento, abbia più che altro un potenziale sensazionalistico.

"Non sappiamo quando la serie finirà davvero, ma la verità è che quest'anno potrebbe essere davvero l'ultimo [...] Insomma, sta per scadere il mio contratto, non so se davvero sia questa l'ultima stagione ma potrebbe tranquillamente diventarlo". Una notizia sconvolgente per i milioni di fan di quello che è il secondo show più visto di sempre della ABC, soprattutto perchè arriva alla vigilia del debutto della stagione 17, che negli USA andrà in onda a partire dal 12 novembre.

Ellen Pompeo (che grazie al rinnovo del contratto per la 17a stagione riceverà ben 550.000 dollari a episodio) ha subito corretto il tiro, scherzando con la giornalista sul fatto di aver in effetti fornito un titolo fraintendibile, soprattutto perchè cosciente che una produzione importante come quella di Grey's Anatomy dia lavoro, da molti anni ormai, a tante persone. L'attrice infatti ha poi sentito il bisogno di aggiungere: "Sto solo valutando in modo creativo tutto quello che si potrebbe fare! In verità sono veramente entusiasta della nuova stagione. Probabilmente sarà una delle nostre migliori stagioni di sempre, so che si dice sempre e che sembra assurdo, ma è proprio così". Dalle anticipazioni, sappiamo che i prossimi episodi del celebre medical drama si concentreranno sull'emergenza sanitaria che ormai da diversi mesi minaccia l'intero pianeta, raccontando soprattutto quali sono i suoi effetti su chi lavoro in prima linea negli ospedali per salvare vite, proprio come la Meredith Grey di Ellen Pompeo.