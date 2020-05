Greyhound: il film con Tom Hanks debutterà in streaming su Apple TV+

Greyhound, il film con star Tom Hanks, debutterà direttamente in streaming su Apple TV+.

Sony Pictures aveva inizialmente previsto una distribuzione nelle sale, decidendo ora per un arrivo sugli schermi in contemporanea in circa 100 nazioni.

La scelta dello studio è legata all'emergenza Coronavirus che ha modificato radicalmente tutti i piani previsti dagli studios per quanto riguarda le uscite nelle sale cinematografiche. Apple TV+ non ha ancora annunciato la data in cui sarà possibile vedere l'atteso progetto, ma un annuncio sembra imminente.

Greyhound è diretto da Aaron Schneider ed è tratto dal romanzo scritto da C.S. Forester, adattato per il grande schermo dall'attore Tom Hanks, coinvolto in veste di protagonista, sceneggiatore e produttore esecutivo.

Al centro della trama c'è il capitano Ernest Krause (Tom Hanks) alle prese con i sottomarini dei nemici. Il militare, oltre ai nazisti, deve affrontare anche i propri dubbi e demoni interiori.

Nel cast ci sono anche Manuel Garcia-Rulfo, Elisabeth Shue, Stephen Graham, Rob Margan e Karl Glusman.