Greta stasera su Rai 2: trama e cast dello psycho-thrillerr con Chloe Moretz

Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda Greta: trama, cast e recensione dello psycho-thriller con Chloe Moretz

Stasera, 25 maggio, su Rai 2, in prima serata, va in onda Greta: Lo psycho-thriller, di produzione statunitense, è stato diretto da Neil Jordan, autore anche della sceneggiatura del film. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Greta: Isabelle Huppert e Chloë Grace Moretz in una scena

Greta: Trama

La giovane Frances che, provata dalla morte della madre e con un lavoro poco stimolante, si rende conto che la vita a New York non è quella che sognava. Caduta in una profonda solitudine e in difficoltà economiche, un giorno la ragazza trova una borsa su un sedile della metropolitana e decide di rintracciare la proprietaria. La borsetta appartiene a Greta, una ricca vedova solitaria. Tra le due donne si instaura sin da subito un forte legame e in breve tempo la loro amicizia si trasforma in un rapporto morboso, dai risvolti pericolosi e inquietanti che sconvolgeranno la vita di Frances.

Greta: Isabelle Huppert e Chloë Grace Moretz in una scena

Greta: Curiosità

Greta è stato presentato al Toronto International Film Festival il 6 settembre 2018, in Italia è stato distribuito direttamente in home video dal 20 gennaio 2022. Il film è stato girato a Dublino, Toronto e New York.

Il regista Neil Jordan ha descritto Greta come un omaggio ai film thriller degli anni '80. Ha cercato di creare un'atmosfera claustrofobica e tesa, ispirandosi ai classici del genere.

Greta: Maika Monroe e Chloë Grace Moretz in una scena

Durante le riprese, Neil Jordan ha incoraggiato Isabelle Huppert a improvvisare alcune scene per aggiungere un elemento di sorpresa e imprevedibilità alla sua performance.

Greta: Chloë Grace Moretz in una scena

Greta: Interpreti e personaggi